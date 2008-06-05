Яценюк каже, що НУ-НС і БЮТ можуть зіпсувати відпустку Семенюк

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликає коаліцію визначитись щодо кандидатури на посаду голови Фонду держмайна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив на сесії парламенту.

За його словами, у випадку, коли буде коаліційне рішення з двома підписами керівників фракцій БЮТ та НУ-НС і буде відповідне подання щодо звільнення голови ФДМУ та подання щодо нової кандидатури на цю посаду, дане питання буде включено до порядку денного Верховної Ради України «автоматично».

Він зазначив, що сьогодні коаліція під час засідання ради коаліції «не прийшла до згоди».

Відповідаючи на запитання народних депутатів з приводу того, що Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО зараз перебуває у відпустці, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «в тому випадку, якщо коаліція приходить до згоди по даному питанню, в нас є можливість викликати відповідно Валентину Петрівну і заслухати її звіт».

Він нагадав, що згідно з Тимчасовим регламентом ВР в особи, яку звільняють із займаної посади, є право на виступ в українському парламенті, тобто звіт перед Верховною Радою.

«Звертаюсь ще раз – прийдіть до згоди всередині демократичних сил», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.