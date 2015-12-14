Антикорупційний прокурор: Не можна боротися з корупцією, отримуючи 200-300 доларів зарплати

Про це заявив антикорупційний прокурор України Назар Холодницький в ефірі телеканалу Інтер.

"Тоді ми будемо фінансуватися як звичайний департамент Генеральної прокуратури з їх звичайними зарплатами. І знову ж таки, це поставить під питання як проведення конкурсу на посади прокурорів антикорупційної прокуратури, так і на плідне здійснення нами своїх повноважень", - зазначив Холодницький.

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За його словами, блокування коштів - це, можливо, спроба перешкодити роботі Антикорупційної прокуратури та Антикорупційного бюро, які вже давно чекає український народ.

"Не можна боротися з корупцією, отримуючи 200-300 доларів зарплати. В середньому пересічний прокурор відомства, конкурс на який ми запланували оголосити вже у вівторок, повинен заробляти не менше 50 тисяч гривень на місяць. Це оклад плюс надбавки. Ця сума, на мою думку, є достатньою для того, щоб показати реальні результати боротьби з корупцією", - упевнений Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявив, що в бюджеті на 2016 рік забули закласти кошти на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Він зазначив, що вважає це "прикрим непорозумінням і технічною помилкою", яка буде негайно виправлена.