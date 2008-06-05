Порошенко назвав бюджетну політику "бездарною"

На монетарну складову припадає 20-35% загального показника інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО, виступаючи на 5 українському інвестиційному форумі «Україна 2008: Реальність і Перспективи».

При цьому він підкреслив, що одними тільки монетарними методами з інфляцією не вдасться справитися, оскільки у вирішенні цього питання основою має бути узгодженість дій усіх державних структур.

«Політики мають перестати сприймати високий показник інфляції як перемогу одних і поразку інших, - сказав П.ПОРОШЕНКО. - І вважаю, що після багатомісячної дискусії вони це починають розуміти, але якби вони ще почали щось робити. Я б дуже хотів, щоб це почало проявлятися, зокрема ухваленням бюджету».

На думку П.ПОРОШЕНКА, на сьогодні проводиться «бездарна бюджетна політика з погляду боротьби з інфляцією, котра лише розкручує показник інфляції».

«Ті політики, які наберуться сміливості прийняти, ну скажімо так, непопулістські рішення для того, щоб зупинити інфляцію, зрештою першими від цього виграють», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО зажадав припинити «ігри» навколо курсової політики Національного банку.

В.ЮЩЕНКО закликав голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА «відмежуватися від тих порадників, які діють у політичних, а не економічних інтересах».

Президент підкреслив, що в останні роки політика Нацбанку була адекватною. На його переконання, сьогодні інфляція не носить монетарний характер.