БЮТ знайшов альтернативу Портнову

Фракція БЮТ офіційно висунула кандидатуру народного депутата України Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, «уряд йде на всі можливі і неможливі умови» для розблокування роботи ФДМУ.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що БЮТ вже зробив заяву про відкликання кандидатури Андрія ПОРТНОВА як претендента на посаду голови ФДМУ, але представники фракції НУ-НС заявили, що питання про керівництво ФДМУ розглядатиметься лише після внесення кандидатури на цю посаду.

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що кандидатура визначена, і тепер вже немає ніяких перешкод для розгляду даного питання. «Ми йдемо на будь-які умови, щоб держава не була паралізована», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що після зміни керівництва ФДМУ уряд може «миттєво» внести зміни до бюджету на 2008 рік, оскільки буде розблоковано роботу ФДМУ, що дасть можливість одержати надходження до бюджету від приватизації в розмірі 9 млрд. грн.

І.КИРИЛЕНКО зазначив, що під час перерви парламенту (перерва триває з 14.00 до 16.00 – УНІАН) відбудеться засідання фракції НУ-НС, і після цього вже буде остаточно визначено, коли розглядатиметься питання щодо зміни керівництва ФДМУ.

Довідка УНІАН. А.КОЖЕМ`ЯКІН (1965 року народження), генерал-майор; народний депутат від БЮТ V і VІ скликань, член Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Обіймав посаду заступника голови СБУ з оперативних питань - начальника Головного управління з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.