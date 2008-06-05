Ющенко наказав погоджувати з ним призначення всіх силовиків

З Президентом України мають погоджуватись кандидатури на керівні посади у Збройних силах України та правоохоронних органах до внесення відповідних подань до уряду.

Про це йдеться в указі глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Указом затверджується перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з Президентом України.

Зокрема, у переліку: начальник управління територіального командування, командир бригади внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України; перший заступник, заступник міністра оборони України; керівник структурного підрозділу Міністерства оборони України; перший заступник, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; начальник структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України; начальник військової служби правопорядку у Збройних Силах України – начальник Головного управління; начальник Центрального управління – військовий комендант міста Києва; командувач Об`єднаного оперативного командування, його перший заступник, начальник центру поточних операцій Об`єднаного оперативного командування; командувач сил підтримки Збройних Сил України, його заступники, начальники центральних управлінь командування сил підтримки; заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; начальник структурного підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України; заступник командувача виду Збройних Сил України; заступник командувача військ оперативного командування; начальник територіального управління Збройних Сил України; командир, заступник командира корпусу; командир, заступник командира повітряного командування; командир тактичної групи; військовий комісар Автономної Республіки Крим, військовий комісар області, військовий комісар міста Києва.

Також до переліку входять посади: начальника Національної академії оборони України, іншого вищого військового навчального закладу Збройних Сил України; аташе з питань оборони, представника Міністерства оборони України у представництві України при міжнародній організації.

З Президентом має бути погоджені кандидатури: керівника структурного підрозділу Адміністрації Державної прикордонної служби України; начальника регіонального управління Державної прикордонної служби України; ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького; начальника, директора департаменту Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що замішуються особами, які призначаються Президентом України); начальника головного управління, управління Центрального управління Служби безпеки України (крім посад, що заміщуються особами, які призначаються Президентом України); керівника структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України; керівника територіального підрозділу Служби зовнішньої розвідки України.

Указом встановлюється, що матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого заступника, заступника міністра оборони України подаються Президентові України міністром оборони України до внесення Кабінету міністровподань про призначення відповідних осіб на зазначені посади;

Служба безпеки України, а також Міністерство оборони, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, в разі потреби подають до 1 травня Президентові України пропозиції щодо змін загальної структури, чисельності відповідно Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших військових формувань на наступний календарний рік.

Плани і строки проведення навчань, тренувань із залученням об`єднань, з`єднань, військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань (крім навчань, тренувань, що проводяться за участю підрозділів збройних сил інших держав) погоджуються з Президентом України.