Будівництвом метзаводу в Білоцерківському районі займеться ТСК ВР
14:53, 05 червня 2008Політика
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Комісію очолила Ляпіна
Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з розслідування питань будівництва металургійного заводу в Білоцерківському районі Київської області.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 385 народних депутатів з 446 зареєстрованих у сесійній залі.
До складу комісії увійшли 11 народних депутатів. Головою комісії обрано члена фракції НУ-НС Ксенію ЛЯПІНУ, а заступником – депутата від БЮТ Валерія КАЛЬЧЕНКА.
Комісія також займеться питанням з’ясування можливої шкоди, що може бути завдана навколишньому середовищу у зв’язку з будівництвом заводу.
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