Будівництвом метзаводу в Білоцерківському районі займеться ТСК ВР

Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з розслідування питань будівництва металургійного заводу в Білоцерківському районі Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосували 385 народних депутатів з 446 зареєстрованих у сесійній залі.

До складу комісії увійшли 11 народних депутатів. Головою комісії обрано члена фракції НУ-НС Ксенію ЛЯПІНУ, а заступником – депутата від БЮТ Валерія КАЛЬЧЕНКА.

Комісія також займеться питанням з’ясування можливої шкоди, що може бути завдана навколишньому середовищу у зв’язку з будівництвом заводу.