У Єдиному Центрі думають, що Тимошенко вбиває якість хліба

Народний депутат України, член парламентського комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Михайло ПОЛЯНЧИЧ (партія “Єдиний Центр”) застерігає уряд від дій, що можуть призвести до загострення ситуації на ринку соціальних сортів хліба.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Намагаючись стримати ціну на ключовий у раціоні українців продукт, уряд ТИМОШЕНКО вбиває його якість», – вважає депутат.

Він зауважив, що через постанови Кабінету міністрів, якими обмежується ціна і рецептура хліба, комбінати не тільки зазнають збитків, реалізуючи продукцію за невигідною ціною, а й ошукують покупця, бо змушені «гратися» ще й з вагою хлібини.

М.ПОЛЯНЧИЧ вважає, що Кабмін своїми постановами може поставити під загрозу виготовлення масових сортів хліба в Україні. «Пекарі вже заявили про можливу відмову від його випікання за існуючих цінових обмежень», – додав він. На його думку, контролювати ціни на хліб можна і потрібно не адміністративними, а економічними методами – запустити нарешті механізм інтервенцій з Держрезерву та створити ефективну систему цільової адресної державної допомоги.