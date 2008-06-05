Регіонали знайшли коріння інфляції

Опозиційний уряд вимагає від Кабінету Міністрів терміново внести до парламенту законопроекту про зміни та доповнення до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр опозиційного уряду Анатолій КІНАХ сьогодні після засідання опозиційного уряду.

«Головною причиною наростання соціально-економічних проблем в Україні є безвідповідальна, непрофесійна та цинічна політика проїдання замість стратегії розвитку. Ми наполягатимемо, щоб уряд у стислі терміни вніс у Верховну Раду проект закону про зміни та доповнення Державного бюджету на 2008 рік з пакетом антиінфляційних заходів», - сказав А.КІНАХ.

Крім того, за його словами, опозиційний уряд наполягає на тому, щоб чинний Кабінет Міністрів у законопроекті суттєво посилив заходи, спрямовані на виконання програм з енергозбереження та енергоефективності, з підтримки малого та середнього бізнесу та вдосконалення соціального захисту, а також з адаптації національних товаровиробників до роботи в умовах СОТ.

А.КІНАХ також повідомив, що опозиційний уряд вимагатиме від чинного уряду представлення проекту програми соціально-економічного розвитку. «При цьому нам потрібно разом визначити пріоритети, чітко визначити їх у складі державних цільових програм і виконувати їх незалежно від політичної кон`юнктури в країні», - наголосив він.

Міністр опозиційного уряду вважає, що основною причиною суттєвого зростання інфляції є державний бюджет на 2008 рік, в якому витратну частину збільшено на 58% порівняно з 2007 роком при прогнозах зростання ВВП на рівні 5-6%.