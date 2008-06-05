Балога побачив демонстративний виклик Президенту з боку БЮТ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає форсування розгляду у Верховній Раді питання зміни керівництва Фонду державного майна невиправданим і таким, що суперечить порядку виконання угоди про створення парламентської коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.БАЛОГА заявив після наполягань фракції БЮТ на невідкладному заслуховуванні звіту чинного голови ФДМУ і голосуванні за призначення нового керівника відомства.

Також В.БАЛОГА відзначив, що згідно з Конституцією, кандидатура голови Фонду держмайна подається до Верховної Ради офіційним документом за підписом прем`єр-міністра. Тому розгляд кадрового питання щодо ФДМУ неможливе, оскільки не дотримані необхідні для цього процедури, сказав він.

«Після того, як Рада почала працювати, демонструючи конструктивізм і злагодженість, над сесійною залою знову почав витати дух потенційного конфлікту. Вкотре частина парламентської більшості, а саме БЮТ, виносять на розгляд суперечливе питання щодо голови ФДМУ", - заявив В.БАЛОГА.

За його словами, "рішення цієї політичної сили про заміну одіозної кандидатури Андрія ПОРТНОВА варто вітати, однак немає жодного виправдання затятому прагненню домогтися кадрового голосування вже сьогодні". Адже, вважає керівник президентського Секретаріату, "такий підхід прямо суперечить положенням угоди про створення коаліції у Верховній Раді, де зрозумілою всім українською мовою чітко записано зобов`язання невідкладно прийняти пакет із 12 законопроектів".

Це зобов`язання, наголосив В.БАЛОГА, донині повністю не виконано, і розгляд будь-яких кадрових питань "лише заганяє парламентську більшість у глухий кут недотримання досягнутих домовленостей».

Керівник Секретаріату також відзначив, що під час останніх зустрічей народних депутатів із демократичної коаліції з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, серед іншого, йшлося і про реалізацію положень коаліційної угоди. Глава держави наполягав на виконання тих пунктів, які стосуються прийняття невідкладних законопроектів. Парламентська сторона, за словами В.БАЛОГИ, погодилася, що відхід від положень угоди був можливий лише раз - у день формування складу уряду та призначення прем`єр-міністра. Далі діяльність коаліції має базуватися виключно на коаліційній угоді.

Таким чином, за висновком В.БАЛОГИ, "педалювання фракцією БЮТ питання про зміну керівництву Фонду держмайна до ухвалення першочергових законопроектів означає не лише порушення коаліційної угоди, а й демонстративний виклик Президенту". Глава Секретаріату вважає це неприпустимим з усіх точок зору.

«Застерігаю фракції більшості від створення нових фронтів внутрішнього протистояння. Суспільство чекає від коаліції стабільної, неконфліктної роботи, пріоритети якої, зокрема, виписані в коаліційній угоді. Не слід навмисно провокувати чинники розладу ще такої «нестабільної стабільності» у парламенті. Питання щодо керівництва ФДМУ необхідно обов`язково розглянути, але тільки у спосіб, який зміцнить, а не ослабить коаліцію», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат БЮТ, призначений урядом виконувачем обов`язків голови Фонду держмайна, А.ПОРТНОВ сьогодні відмовився від намірів обійняти посаду голови ФДМУ.

За його словами, він прийняв таке рішення заради єдності коаліції та пришвидшення зміни керівництва ФДМУ.

Після цього фракція БЮТ висунула на цю посаду Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА і заявила про необхідність негайного розгляду у ВР питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна України.