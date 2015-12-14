Справа принципу: Меркель заявила про підтримку санкцій проти РФ
15:30, 14 грудня 2015Політика
808 0
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що введення Європейським Союзом санкцій проти Росії через конфлікт на сході України було правильним кроком.
REUTERS
Про це вона заявила 14 грудня на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який проходить в Карлсруе, повідомляє ТАСС.
"ЄС діяв спільно, (щодо Росії) були введені санкції, було сказано, що спочатку повинні бути реалізовані Мінські домовленості, в цьому випадку санкції можуть бути зняті", – сказала Меркель, яка також є головою ХДС.
Читайте такожМогеріні не бачить перешкод для продовження санкцій проти РФ
"Це була правильна реакція", - зазначила вона.
"Наші принципи повинні дотримуватися", – зазначила канцлер.
Як повідомлялося, на цьому тижні ЄС розгляне питання про продовження санкцій проти Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter