Справа принципу: Меркель заявила про підтримку санкцій проти РФ

Про це вона заявила 14 грудня на з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який проходить в Карлсруе, повідомляє ТАСС.

"ЄС діяв спільно, (щодо Росії) були введені санкції, було сказано, що спочатку повинні бути реалізовані Мінські домовленості, в цьому випадку санкції можуть бути зняті", – сказала Меркель, яка також є головою ХДС.

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"Це була правильна реакція", - зазначила вона.

"Наші принципи повинні дотримуватися", – зазначила канцлер.

Як повідомлялося, на цьому тижні ЄС розгляне питання про продовження санкцій проти Росії.