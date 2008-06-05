Янукович заявив, що не знає, де зараз Семенюк

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає малоймовірним, що сьогодні у Верховній Раді відбудеться звіт голови Фонду держмайна Валентини СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні журналістам після завершення засідання опозиційного уряду.

«Ми наполягаємо на тому, щоб влада звітувала та інформувала, як вона будує свою політику, і як забезпечувати життєдіяльність держави. Ми не просто «за», ми цього вимагаємо постійно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У той же час, В.ЯНУКОВІЧ не знає, де зараз знаходиться В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО і чи відповідає дійсності інформація про її перебування у відпустці за межами України. «Я цього не знаю, вона не моя підпорядкована», - зазначив він.

«Тим часом, лідер Партії регіонів переконаний, що для дострокового звільнення В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО з посади голови Фонду держмайна потрібні вагомі підстави. «Для того, щоб були підстави, потрібна інформація. Вона може бути двостороння – з одного боку, від неї особисто, а з другого боку, інформація може бути від комітетів або ТСК (тимчасової слідчої комісії Верховної Ради – УНІАН), якщо така буде створена. Ми не проти. Ми завжди виступаємо за те, щоб влада працювала прозоро», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає «некоректним, неправильним і незаконним» розглядати питання про звільнення В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО за її відсутності.