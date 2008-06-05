Регіонали знову заблокували трибуну ВР - гріють місце для Семенюк?

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, фракції БЮТ і НУ-НС оголосили про необхідність розгляду сьогодні питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.

Після цього фракція Партії регіонів попросила про оголошення перерви на 30 хвилин.

У відповідь голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК назвав оголошення перерви доцільним, оскільки необхідно запросити голову ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для звіту про роботу Фонду.

Після оголошення перерви народні депутати від Партії регіонів заблокували трибуну парламенту.

В урядовій ложі присутній голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО та ряд інших депутатів від цього блоку, які розмовляють з першим віце-прем’єр-міністром України Олександром ТУРЧИНОВИМ.