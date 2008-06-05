Янукович замість квітів та оркестру отримав "підставу" в Росії

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ називає випадковим збігом, що Державна дума Росії прийняла заяву про необхідність розірвати Великий договір з Україною того ж дня, коли він перебував з візитом у Росії, 4 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після завершення засідання опозиційного уряду.

«Я був здивований: сів у машину і почув про це, коли їхав. Саме з цього ми розпочали зустріч (зі спікером Держдуми РФ Борисом ГРИЗЛОВИМ – УНІАН), а потім уже обговорили свої міжпартійні питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також повідомив, що поцікавився у Б.ГРИЗЛОВА, як розцінювати цей документ: «Я так і сказав – ви сюрпризи робите? Я кажу: це такі квіти чи такий оркестр для голови партії? Ми ж так з вами не домовлялися». За словами В.ЯНУКОВИЧА, Б.ГРИЗЛОВ йому відповів: «Ви ж знаєте, що питання в депутатів іноді виникають. Виникають питання, їх треба розглядати».

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Б.ГРИЗЛОВ підтримав своїх депутатів, у той же час погодившись з думкою лідера Партії регіонів про те, що тональність у відносинах України і Росії має бути іншою і необхідно відмовитися від ультиматумів на взаємній основі та емоційних заяв.

«Потрібно зняти провокативний характер заяв з обох боків, оскільки це є підгрунтям для розвитку відносин у небажаному для нас напрямку. Будь-яка радикалізація з одного чи з другого боку з таких чутливих питань, які існують між Україною і Росією, дає тільки негативний результат», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, для того, щоб Україна і Росія перейшли до конструктивного діалогу, необхідно інтенсифікувати проведення засідань різного роду робочих груп, зокрема й міжпартійних.

Лідер Партії регіонів також повідомив, що його візит до Москви готувався наперед і не носив позапланового характеру.