БЮТ та НУ-НС домовилися про відставку Семенюк

Фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання щодо відставки Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час вечірнього пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що відповідне подання зареєстровано фракціями БЮТ та "Наша Україна – Народна самооборона".

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що для розгляду цього питання він повинен викликати до сесійної зали голову ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ сьогодні висунула на посаду голови ФДМУ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА і заявила про необхідність негайного розгляду у ВР питання щодо звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з цієї посади.

Між тим В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з 4 червня знаходиться у відпустці і не виключено, що зараз вона перебуває за межами України.