Помер народний депутат України (доповнено)

На 87-му році життя помер найстаріший народний депутат України, Герой України (1999) Іван Герасимов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат України Адам МАРТИНЮК.

Іван Олександрович Герасимов народився 8 серпня 1921 р. в Башкирії (Росія). У 1938–1940 роках – курсант Ульяновського бронетанкового училища. Протягом 1940–1945 років – командир взводу, командир танкової роти, командир танкового батальйону, командир танкового полку, начальник штабу танкової бригади. Воював на Південному, Південно-Західному, Північнокавказькому, Воронезькому, 1-му Українському, 2-му Далекосхідному фронтах. У 1943 р. – у складі 3-ої танкової армії Рибалко – учасник визволення Києва.

У 1945–1965 рр. – командир полку, начальник штабу танкової дивізії, командир дивізії. У 1966–1975-му – заступник командувача, командувач танкової армії Групи радянських військ в Німечині, командувач Північної групи військ

У 1975–1985 рр. – командувач військами Київського військового округу, головнокомандувач військ Південно-західного напряму

У 1985–1992-му – в апараті Міністерства оборони СРСР.

З 1991 р. – голова ради Організації ветеранів України

Член КПРС з 1942 р. 1976–1986 – кандидат, а 1986–1991 – член ЦК КПРС, 1976–1986 – член ЦК КПУ, член Політбюро ЦК КПУ.

До нинішнього складу Верховної Ради обраний за списком Комуністичної партії України (№ 4).