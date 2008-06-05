Янукович: ПР у будь-який день може зажадати відставки Тимошенко

Фракція Партії регіонів у Верховній Раді має намір вимагати відставки уряду у разі невнесення найближчим часом до парламенту змін до державного бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам після завершення засідання опозиційного уряду.

«Це (вимога відставки) може відбутися в будь-який день. Але ми так розуміємо, що зараз уже прийнятий бюджетотвірний закон, який надає можливість і механізм для підготовки змін до бюджету 2008 року», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, зараз уряду не має ніяких підстав для затягування з підготовкою і направленням до парламенту відповідного законопроекту. «Уряд має бути в цьому зацікавлений більше, ніж ми, опозиція. Вони несуть відповідальність», - додав лідер Партії регіонів.

У той же час В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів не бачить зацікавленості уряду «у вирішенні багатьох питань, що накопичилися». «А таких проблем все більше й більше. Скрізь, куди не глянь – завал. Програми не фінансуються. Інвестиційні програми вітчизняних товаровиробників або заморожені, або дуже скорочені. Це говорить про те, що інвестиційний ресурс вимивається з вітчизняної промисловості, отже, розвитку економіки не буде. Це сьогодні ще не відчувається, а через якийсь період часу підуть мінуси, мінуси й мінуси.», - припустив лідер фракції.