Семенюк терміново лягла на обстеження

Вечірнє засідання Верховної Ради достроково закрито через блокування трибуни фракцією Партії регіонів. О 9.30 у п’ятницю відбудуться консультації у голови Верховної Ради з метою поновлення нормальної роботи ВР та розгляду кадрових питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, бажано, щоб у цих консультаціях взяла участь і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

А.ЯЦЕНЮК також повідомив, що голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не може сьогодні прибути до парламенту. За його словами, це пов’язано з тим, що вона перебуває на терміновому обстеженні.

Голова ВР наголосив, що можна було б продовжити пленарне засідання і розглядати законопроекти, внесені до порядку денного, або вийти на політичні консультації. «Якщо буде згода, то завтра першим питанням будуть розглянуті кадрові питання», - сказав він.

Увесь цей час фракція Партії регіонів блокувала роботу ВР, і тому парламент не зміг поновити свою роботу.