Регіонали хочуть знімати Семенюк руками

Фракція Партії регіонів вимагає спочатку прийняття програми приватизації, а також голосування за керівництво ФДМУ шляхом підняття рук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, спочатку необхідно ухвалити Державну програму приватизації, а вже потім вирішувати кадрові питання – щодо керівництва ФДМУ.

Він зазначив, що згідно з раніше досягнутими домовленостями, голосування з кадрових питань має відбуватися шляхом підняття рук.

Він зазначив, що коаліція не хоче працювати. Після цих слів у залі пролунав сміх, оскільки саме народні депутати із фракції Партії регіонів заблокували трибуну та президію парламенту.

У звязку з чим голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК змушений був заходити до сесійної зали через двері, розташовані навпроти трибуни та президії парламенту.