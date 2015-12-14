Переважна більшість держпідприємств має бути приватизована – Порошенко

Порошенко зазначив, що Верховній Раді слід визначитися не лише щодо переліку, але й щодо способу. «Я наголошував і наголошую: наявність у держави великої кількості державних підприємств є фактором, який збільшує ризик корупції, фактором, де держава ніколи не була ефективним власником. Наголошую на тому, що держава не повинна займатися бізнесом. Держава повинна збирати податки і ефективно управляти бюджетом, забезпечуючи найбільш ефективне використання коштів платників податків», – заявив президент.

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Він також зазначив, що слід скоротити кількість державних компаній. Більшість із близько 1800 працюючих держпідприємств внаслідок неефективного менеджменту приносять державі виключно збитки. Вони позбавлені можливості отримання інвестицій, кредитів, позбавлені можливості модернізувати основні засоби, а це означає, що вони є неконкурентноздатними, мають перестати бути гирями на ногах держави, на ногах платників податків.

За словами президента, в економічно-розвинених країнах, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, держава володіє десятками, а не тисячами компаній. «Ми маємо перейти до цих показників цивілізованих країн світу», – наголосив він, додавши, що критерії того, які підприємства лишати у державній власності, мають бути чітко визначені.

«Надалі все у нас має приватизовуватися виключно у відповідності з найкращими світовими стандартами та практиками, під пильним наглядом громадськості», – заявив президент.

Порошенко назвав зразком приватизацію «Криворіжсталі», проведення тендеру на розподіл 3G частот мобільного зв’язку.

Особливо президент наголосив на тому, що вважає неприйнятним, коли державні підприємства є годівницями політичних партій, та підкреслив, що управління об’єктами державної власності має бути деполітизовано. «Жодна політична сила не повинна мати квоти на призначення того чи іншого менеджменту. Ми маємо виходити виключно з професійності менеджерів підприємств», – заявив Порошенко.

«Саме за таких умов – якісне корпоративне управління, відсутність політичного втручання, розмежування функцій уряду як акціонера і регулятора, та обмеження присутності держави в економіці – держкомпанії зможуть працювати ефективно і приносити користь громадянам і державі», – наголосив президент.

«Прозорість, усунення будь-яких перешкод для участі будь-якого великого постачальника зі світовим ім'ям – впевнений, що це те, чого сьогодні чекає держава», – заявив Порошенко.

Глава держави висловив думку, що захистити держкомпанії від політичного втручання можна шляхом переходу до холдингової моделі управління. Він запропонував обговорити цю пропозицію, підкреслюється в повідомленні.