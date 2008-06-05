У Брюсселі розкажуть східним сусідам, що ЄС - зовсім не рай

Віце-президент Європарламенту Марек СІВЕЦЬ (група соціалістичних партій, Польща) хоче, щоб східні сусіди знали більше як про здобутки, так і про проблеми Європейського Союзу.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі.

«Європейський Союз досить часто змальовують як певний різновид раю, де все добре, люди – багаті, вільно подорожують, мають гарну систему охорони здоров’я тощо. З іншого боку, історія ЄС – це нескінченний ланцюг різноманітних криз, з яких постійно шукають вихід… І базове слово тут – компроміс», - сказав віце-президент Європарламенту.

Він зазначив, що Європарламент планує започаткувати низку пілотних проектів із запрошення молодих журналістів, політиків, представників інтелектуальної еліти східних країн-сусідів ЄС до Брюсселю для того, щоб серйозно говорити не лише про здобутки, але й про проблемні питання розвитку Євросоюзу.

При цьому М.СІВЕЦЬ висловив переконання, що поширення правдивої інформації про Євросоюз у східних країнах-сусідах не сприятиме створенню негативного іміджу ЄС, а навпаки – дасть можливість східним країнам-сусідам уникати певних помилок при співпраці з Євросоюзом у майбутньому.

Він зазначив, що на досвіді приєднання Польщі до Євросоюзу він може сказали, що якби польські лідери свого часу мали більше правдивої інформації про ЄС, то багато речей було б зроблено по-іншому.