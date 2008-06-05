БЮТ переживає найважчий період у своїй історії - експерт

Політолог Олексій КОШЕЛЬ вважає, що головною причиною досягнення відносного перемир‘я в українській політиці є втома БЮТ від війни «проти всіх».

Про це він сказав у коментарі сайту ГАРТ.

«Зараз БЮТ переживає найважчий період від часу свого створення, – вважає О.КОШЕЛЬ. – Його низькі результати на виборах у Києві, посилення відцентрових тенденцій у середовищі блоку та катастрофічне падіння рейтингу можуть створити дуже незручні умови для Юлії ТИМОШЕНКО на наступних президентських виборах».

На думку політолога, найближчим часом можна очікувати досить різку зміну лінії поведінки з боку БЮТ. «Основними причинами цього можуть стати зовнішні фактори», – вважає він.

О.КОШЕЛЬ припускає, що активізація тиску на Україну з боку російської Держдуми може посилити єдність парламентської коаліції. «До того ж напередодні візиту Генсека НАТО до Києва і вже традиційної активізації проросійських сил варто очікувати консолідованої позиції демократичних союзників. Необхідність такої позиції розуміють і в середовищі БЮТ, адже західні політичні еліти неодноразово посилали чіткі сигнали про необхідність припинення суперечок у владній команді», – зазначає експерт.