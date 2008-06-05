У Росії нічого не знають про вчорашню зустріч Януковича з Медведєвим

Офіційні сайти президента Росії та голови російського уряду не підтверджують інформацію про зустріч Дмитра Медведєва і Володимира Путіна з Віктором Януковичем. Більше того, в прес-службі президента Росії Дмитра Медведєва кореспондентові ІА REGNUM повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про зустріч з лідером Партії регіонів. Також інформація про цю зустріч відсутня в російських ЗМІ.

Під час поїздки до Москви Лідер Партії регіонів Віктор Янукович провів зустрічі з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим та Головою Уряду Росії Володимиром Путіним, про це 4 червня повідомив сайт Партії регіонів.

Центральною темою переговорів стало питання продовження дії українсько-російського Договору про дружбу, співробітництво та партнерство.

У ході зустрічей сторони звернули увагу на необхідність посилення переговорного процесу з усіх чутливих питань двосторонніх відносин.

Віктор Янукович висловив упевненість, що Україна і Росія завжди були і будуть стратегічними партнерами, а обов`язок політиків полягає в тому, щоб забезпечувати динамічний розвиток країн заради добробуту їх народів.

Віктор Янукович особисто привітав Дмитра Медведєва зі вступом на посаду Президента Росії, а Володимира Путіна – на посаду Голови Уряду.

Лідер Партії регіонів щиро побажав керівникам Росії плідної роботи, успіхів на відповідальних і високих посадах, нових звершень на благо народу Росії.