Завтра 110-річчя Патріарха Мстислава

6 червня у Рівному пройдуть урочисті заходи з нагоди 110-ї річниці від дня народження першого Патріарха Київського і всієї України Мстислава (Скрипника).

З цієї нагоди в обласному центрі відбудуться Богослужіння, хресна хода, урочисте засідання в облмуздрамтеатрі та відкриття пам’ятника Патріархові на території Свято-Покровського собору.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з ініціаторів цих заходів, голова крайового Братства Святого Апостола Андрія Первозванного Микола ВЕЛЬГУС, у заходах візьмуть участь найвищі ієрархи Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), Української Православної Церкви Київського патріархату, Української Греко-католицької церкви, а також син Патріарха Мстислава Ярослав СКРИПНИК та голова Всеукраїнської громадської організації «Помісна Україна» Петро ЮЩЕНКО. Серед питань, які розглядатимуть на конференції, - шляхи релігійного порозуміння та об’єднання православних церков в Україні.

За словами М.ВЕЛЬГУСА, організатори запрошували до участі в урочистих заходах і архієпископа Рівненського та Острозького УПЦ Московського патріархату Варфоломія, однак той відмовився, мотивуючи тим, що «це не наш патріарх».

Довідка УНІАН. Митрополит Мстислав (в миру Степан Скрипник) - племінник голови Директорії УНР, Головного отамана військ УНР Симона Петлюри. Під час подій Української революції 1917-1920 рр. служив дипломатичним кур’єром та офіцером з особливих доручень Головного отамана. Під час польської окупації західноукраїнських земель обирався послом до Польського Сейму від Волині. У 1942 році прийняв чернечий постриг, а пізніше був висвячений на єпископа УАПЦ. На Всеукраїнському церковному соборі УАПЦ 5 червня 1990 року у Києві заочно був обраний Патріархом Київським і всієї України. До цього він очолював УАПЦ у США та Канаді. Однак патріарх Мстислав не сприйняв так зване об’єднання тодішньої УАПЦ з УПЦ Московського патріархату, якою керував митрополит Філарет (нині – Патріарх УПЦ КП).

Помер 11 червня 1993 року в Канаді, похований в українському Пантеоні у місті Саут Баунд Брук (США), що неподалік Нью-Йорка.