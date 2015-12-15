Суд у справі російських ГРУшників допитав лікаря, який робив анестезію Єрофеєву

14:11, 15 грудня 2015
Політика
448 0

Голосіївський районний суд Києва допитав ще одного лікаря-свідка у справі російських диверсантів Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

ерофеев / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, колегія Голосіївського райсуду допитала лікаря-анестезіолога Михайла Кутя, який 16 травня 2015 року робив анестезію Єрофеєву, коли його оперували після отримання поранення і зіткнення з бійцями сил АТО.

Куть на суді розповів, що чув розмову Єрофєєва з українськими військовослужбовцями в лікарні міста Щастя. В ході цієї розмови Єрофєєв назвався російським військовослужбовцям і розповів, до якої військової частини належить він і Александров, де вона дислокується і яке завдання вони виконували на території Луганської області.

Читайте такожСуд над російськими ГРУшниками: військовий лікар-хірург дав свідчення проти Єрофєєва та Александрова

Також Куть повідомив, що під час його спілкування з Єрофєєвим він звернув увагу на специфічний акцент у російській мові Єрофєєва.

Як сказав лікар, цей акцент був не характерний для місцевих.

Крім того, за словами Кутя, до операції обидва російських диверсанта були при ясній свідомості і могли контролювати те, що говорять.

Також він упізнав одяг і взуття Єрофєєва і Александрова, які були долучені звинуваченням у якості доказу і продемонстровані йому в залі суду.

Після допиту Кутя суд оголосив перерву в засіданні до 14:30 23 грудня. На цьому засіданні планується допитати ще одного свідка - лікаря Юрія Васильєва, а також інших свідків звинувачення.

Читайте такожСуд допитав Шустера у справі російських ГРУшників

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. В даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає справу проти них.

Читайте такожАдвокат російського ГРУшника заявив, що Єрофєєва та Александрова на Савченко не обміняють

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter