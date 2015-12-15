Суд у справі російських ГРУшників допитав лікаря, який робив анестезію Єрофеєву

Як передає кореспондент УНІАН, колегія Голосіївського райсуду допитала лікаря-анестезіолога Михайла Кутя, який 16 травня 2015 року робив анестезію Єрофеєву, коли його оперували після отримання поранення і зіткнення з бійцями сил АТО.

Куть на суді розповів, що чув розмову Єрофєєва з українськими військовослужбовцями в лікарні міста Щастя. В ході цієї розмови Єрофєєв назвався російським військовослужбовцям і розповів, до якої військової частини належить він і Александров, де вона дислокується і яке завдання вони виконували на території Луганської області.

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Також Куть повідомив, що під час його спілкування з Єрофєєвим він звернув увагу на специфічний акцент у російській мові Єрофєєва.

Як сказав лікар, цей акцент був не характерний для місцевих.

Крім того, за словами Кутя, до операції обидва російських диверсанта були при ясній свідомості і могли контролювати те, що говорять.

Також він упізнав одяг і взуття Єрофєєва і Александрова, які були долучені звинуваченням у якості доказу і продемонстровані йому в залі суду.

Після допиту Кутя суд оголосив перерву в засіданні до 14:30 23 грудня. На цьому засіданні планується допитати ще одного свідка - лікаря Юрія Васильєва, а також інших свідків звинувачення.

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Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. В даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає справу проти них.

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