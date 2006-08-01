“Наша Україна” підтримає розпуск ВР, якщо...

Блок “Наша Україна” заявляє про підтримку ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпуску Верховної Ради, якщо політичні сили не об’єднаються в ім’я інтересів нашої країни та її народу.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, оприлюдненої на офіційному сайті блоку.

“На загальнонаціональному «круглому столі», скликаному за ініціативою Президента України, українці мали змогу оцінити рівень національної свідомості вітчизняних політиків. Президент запропонував відкриту політику без підкилимних інтриг та зрад”, - зазначається у документі.

На думку членів “Нашої України”, “дні, які минули з 27 липня, стали яскравим підтвердженням того, що не всі представники українського політикуму готові у своїй діяльності керуватися не кон’юнктурними, а загальнонаціональними інтересами. Вони і зараз намагаються здійснювати державну політику методами шантажу і ультиматумів. Такі “повадки” в політиці повинні залишитися в минулому”.

“Наша Україна” закликає політичні сили знайти у собі мужність і об’єднатися в ім’я інтересів нашої країни та її народу. “Якщо ж виявиться, що кон’юнктурні “інтересики” деяких політиків переважать інтерес загальнонаціонального єднання, – тоді “Наша Україна” підтримає ініціативу Президента України щодо розпуску Верховної Ради України. Всі необхідні конституційні підстави для цього у глави держави є”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить консультації, згідно зі статтею 90 Конституції України, щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України з головами депутатських фракцій, головою Верховної Ради України та його заступником.