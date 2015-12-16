Фракція Ляшка не голосуватиме за бюджет та зміни до Податкового кодексу

Про це повідомив лідер РПЛ Олег Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема Ляшко зазначив, що запропоновані Кабміном проекти бюджету та змін до Податкового кодексу є "пограбуванням українців".

"Уважно ознайомився з проектом бюджету на 2016 рік та змінами до Податкового кодексу. Це грабіж українців серед білого дня і знищення економіки. Фракція Радикальної партії за це голосувати не буде в жодному випадку", - йдеться в повідомленні.

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Уважно ознайомився з проектом бюджету на 2016 рік та змінами до Податкового кодексу. Це грабіж українців серед білого дн... Posted by Олег Ляшко on Tuesday, December 15, 2015

Нагадаємо, компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України й обговорений під час засідання Національної ради реформ при президентові України, передбачає скорочення кількості підприємців - платників єдиного податку до 958 тис. осіб з нинішніх 1,2 млн осіб і скорочення груп «єдиноподатників» до трьох з нинішніх чотирьох. Крім того, він передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% - для зовнішніх операцій, 7% - для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується в бюджет, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.

Як очікується, у разі прийняття податкової реформи ставки податків буде змінено з 1 січня 2016 року, а саме тіло нового Податкового кодексу, який налічує 700 сторінок - з 1 квітня 2016 року.