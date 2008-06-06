Тимошенко та Луценка просять навести лад у своїх політсилах

Політична партія “Єдиний Центр” закликає Блок Юлії Тимошенко та Громадянський рух “Народна самооборона” докласти всіх зусиль для збереження демократичної коаліції.

Про це йдеться у заяві партії з приводу виходу народних депутатів від БЮТ та “Народної самооборони” зі складу демократичної коаліції, текст якої має УНІАН.

“Останнім часом ці політичні сили зосередилися виключно на пошуку ворогів, що призвело не тільки до проблем у коаліції, а й до дестабілізації в суспільстві. Прикладом служать постійні конфлікти в парламенті, ініціативи перевиборів до місцевих органів влади, як у Києві, так і в інших регіонах”, йдеться в заяві.

“Ми неодноразово заявляли про те, що розвал демократичної коаліції вигідний виключно Юлії ТИМОШЕНКО для того, щоб не відповідати за економічні прорахунки уряду і спровокувати дострокові парламентські вибори. БЮТ разом із своїм сателітом “Народною самообороною” постійно підштовхувала своїх партнерів по коаліції до кроків, які б завдали шкоди парламентській більшості”, вважають члени “Єдиного Центру”.

На їхню думку, це не принесло результату, тому сьогодні був застосований механізм прямого розвалу коаліції.

Однак у “Єдиному Центрі” вважають, що “не все ще втрачено”. “Сьогодні ще є можливість зупинитися, проаналізувати ситуацію та знайти можливість забезпечити єдність демократичної коаліції. Закликаємо особисто Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА навести лад у своїх політичних силах для забезпечення дієвої роботи парламенту”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.

Як відомо, до складу коаліції входили 227 народних депутатів України. У зв`язку з виходом двох народних депутатів з коаліції вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування і для існування коаліції необхідно, щоб до неї входили більшість депутатів ВР, тобто не менш як 226 осіб.

Коментуючи заяви депутатів про вихід з коаліції, О.ЄФРЕМОВ заявив, що юридично коаліція перестала існувати.