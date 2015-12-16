Угорщина підтримує продовження санкцій проти Росії - нардеп з БПП

Про це повідомила член комітету Верховної Ради у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Блок Петра Порошенка") за результатами візиту делегації комітету до Будапешта.

"Нас завірили в тому, що Угорщина підтримуватиме принаймні продовження санкцій проти РФ через її невиконання Мінських домовленостей", - написала вона.

Крім того, за її словами, "є політична підтримка надання безвізового режиму Україні", але "від нас чекають на подальші позитивні сигнали у виконанні нашої частини зобов'язань, а також зацікавлені в нашому успіху в реформах та економічному відродженні".

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Також Климпуш-Цинцадзе зазначила, що угорська сторона високо оцінила результати виборів Закарпатської обласної ради, до якої пройшли і угорці.

"Надзвичайно угорських колег цікавить майбутнє обладнання додаткових перетинів кордону між нашими країнами та підведення з нашого боку дорожньої інфраструктури під них. Готові надавати дешеві кредити, але, на жаль, поки в нас через низку причин (і часто пов'язаних з діяльністю автодору до 2014 року) нема формули, як залучити ці кошти", - розповіла депутат.

Але найбільше нарікань, за її словами, на усіх зустрічах українські депутати "отримали з приводу відсутності в Угорщині посла України".

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