Децентралізація адмінпослуг у дії: Мін’юст передає понад 1 млрд грн бюджетних надходжень місцевим громадам

Очільник Мін'юсту планує розповісти яким чином місцевим органам влади і нотаріусам будуть передаватись функції адмінпослуг з реєстрації бізнесу та нерухомості - внаслідок децентралізації та демонополізації послуг, зареєструвати квартиру або будинок зможе будь-який нотаріус без черг і без корупції.

Міністр юстиції Павло Петренко у рамках Антикорупційного блоку щодо виконання Міністерством юстиції у 2015 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України відзвітував наступне: "Запроваджуючи онлайн-сервіси, ми розуміли, що Міністерство юстиції і ті реєстратори, які були запроваджені ще у 2011 році, не могли надавати якісні сервіси. Мін’юст стало першим міністерством, яке прийняло рішення передати ці функції місцевим органам влади. Разом з цим Мін’юст передало місцевим органам влади 1 мільярд гривень бюджетних надходжень".

"Ці повноваження з 1 січня 2016 року переходять до місцевих громад. Усі міські голови мають відкрити відповідні центри і надавати якісні послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості громадянам. І найголовніше, кошти, які громадяни платитимуть за ці послуги, потраплятимуть саме до місцевих бюджетів і будуть направлені на будівництво шкіл, доріг, дитячих садочків. Це стане сильною мотивацією для того, щоб кошти зберігалися у тій територіальній громаді, де власне надаються послуги", - підсумував Павло Петренко

Форум нотаріусів "Децентралізація у сфері державної реєстрації: нотаріус - державний реєстратор" за участю Міністра юстиції Павла Петренка, заступника Міністра Оксани Іванченко, народних депутатів та працівників Мін’юсту, пройде 17 грудня на території Центру культури і мистецтв КНЕУ (м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г).