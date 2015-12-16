Порошенко 16-17 грудня зустрінеться у Брюсселі з керівництвом ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко в ході візиту до Брюсселя 16-17 грудня зустрінеться з керівництвом Європейського Союзу та НАТО.

Як передає власний кореспондент у Брюсселі, зокрема, у середу відбудеться так званий "міні-саміт" Україна-ЄС. З європейської сторони участь візьмуть президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер та президент Європейського парламенту Мартін Шульц.

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У четвер українська делегація зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

До складу делегації увійшли міністр закордонних справ України Павло Клімкін, начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, заступник голови президентської адміністрації Костянтин Єлісєєв, постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький і глава правління НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболев.