ОБСЄ зафіксувала в'їзд з РФ на окупований Донбас польської вантажівки

Про це йдеться у тижневому звіті місії з 11 по 16 грудня.

Протягом зазначеного періоду місія продовжувала фіксувати велику кількість вантажівок на двох пунктах пропуску, які перетинали кордон в обох напрямках. Зокрема, місія повідомляє, що вантажні самоскиди перевозять вугілля із Луганської області до Росії через пункт пропуску «Гуково».

За спостереженням представників ОБСЄ, більшість вантажівок зареєстровані в Луганській області, але також можна побачити вантажівки з номерними знаками Донецької та Харківської областей.

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Крім того, місія фіксує перетин кордону вантажівками з номерами РФ і Білорусі. Протягом звітного тижня кількість білоруських вантажівок зменшилася з 57 до 48 порівняно з попереднім тижнем. Вантажівки з Білорусі були зафіксовані на пункті пропуску «Донецьк».

«В доповнення одна зареєстрована в Республіці Польща вантажівка була помічена при перетині кордону в Україну з прикордонного пункту пропуску «Донецьк», - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі зафіксували рух бензовозів, які перетинали кордон в обох напрямках.

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