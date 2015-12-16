ОБСЄ зафіксувала в'їзд з РФ на окупований Донбас польської вантажівки
Спостережна місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в Ростовській області (ці пункти межують з непідконтрольними і офіційно закритими українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» на окупованій частині Луганської області), заявляє про перетин кордону польською вантажівкою.
Про це йдеться у тижневому звіті місії з 11 по 16 грудня.
Протягом зазначеного періоду місія продовжувала фіксувати велику кількість вантажівок на двох пунктах пропуску, які перетинали кордон в обох напрямках. Зокрема, місія повідомляє, що вантажні самоскиди перевозять вугілля із Луганської області до Росії через пункт пропуску «Гуково».
За спостереженням представників ОБСЄ, більшість вантажівок зареєстровані в Луганській області, але також можна побачити вантажівки з номерними знаками Донецької та Харківської областей.
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Крім того, місія фіксує перетин кордону вантажівками з номерами РФ і Білорусі. Протягом звітного тижня кількість білоруських вантажівок зменшилася з 57 до 48 порівняно з попереднім тижнем. Вантажівки з Білорусі були зафіксовані на пункті пропуску «Донецьк».
«В доповнення одна зареєстрована в Республіці Польща вантажівка була помічена при перетині кордону в Україну з прикордонного пункту пропуску «Донецьк», - йдеться в повідомленні.
Також спостерігачі зафіксували рух бензовозів, які перетинали кордон в обох напрямках.
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