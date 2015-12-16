Генпрокуратура кличе Тягнибока на допит щодо подій 31 серпня

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар "Свободи" Христина Равлюк.

За її словами, допит у справі щодо подій під Верховною Радою 31 серпня має початися у четвер о 14:00, перед цим відбудеться підхід Тягнибока до преси.

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Нагадаємо, 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули четверо бійців Нацгвардії і ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований, зокрема, "Свободою". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив особисто Тягнибока в організації цього теракту. Згодом правоохоронці багаторазово допитували як представників керівництва "Свободи", так і місцевих активістів політсили, ряд діячів партії було відправлено під арешт.

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