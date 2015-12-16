Генпрокуратура кличе Тягнибока на допит щодо подій 31 серпня
Лідера партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока 17 грудня викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар "Свободи" Христина Равлюк.
За її словами, допит у справі щодо подій під Верховною Радою 31 серпня має початися у четвер о 14:00, перед цим відбудеться підхід Тягнибока до преси.
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Нагадаємо, 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната, в результаті чого загинули четверо бійців Нацгвардії і ще близько 150 осіб постраждали.
За даними силовиків, мітинг під ВР був організований, зокрема, "Свободою". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив особисто Тягнибока в організації цього теракту. Згодом правоохоронці багаторазово допитували як представників керівництва "Свободи", так і місцевих активістів політсили, ряд діячів партії було відправлено під арешт.
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