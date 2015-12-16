Порошенко розпочав робочий візит у Бельгію

Як повідомляє прес-служба глави держави, у програмі візиту 16 грудня – участь у міні-саміті «Україна-ЄС» і переговори з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Перед цим заплановані їх заяви для представників ЗМІ.

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На 17 грудня заплановано відвідання президентом штабу верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та ознайомлення з діяльністю штабу Сил спеціальних операцій НАТО, де відбудуться штабні переговори під головуванням президента України і головнокомандувача сил НАТО в Європі Філіпа Брідлава. Також передбачена зустріч Порошенка і Брідлава у вузькому колі.

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У другій половині дня відбудеться зустріч президента з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами зустрічі запланована спільна прес-конференція.