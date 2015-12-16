Мін'юст: Комуністична партія була, але тепер її немає і не буде

Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив позов Міністерства юстиції до Комуністичної партії України і постановив припинити діяльність КПУ. Відповідну постанову було прийнято сьогодні, 16 грудня 2015 року, про що повідомляє сайт Міністерства.

Читайте такожСуд заборонив діяльність Комуністичної партії України

В цей же день постановою Київського апеляційного адміністративного суду була залишена без задоволення апеляційна скарга на постанову Окружного адміністративного суду про відмову в задоволенні позову КПУ проти Міністерства юстиції.

Представники Компартії в позові вимагали скасування наказу Мін'юсту від 23 липня № 1312/5. Цим наказом було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки», що підтверджує невідповідність символіки і статут партії до вимог законодавства України.

«Ми переконані, що ці судові рішення будуть мати виключно позитивні наслідки для всього українського суспільства. Ми проводимо реформи, ведемо боротьбу, як з побутової корупцією, так і на місцях. Українське суспільство має базуватися на справжніх культурних цінностях нашого народу, жити в європейському правовому полі і не повторювати помилок минулого», - прокоментував на своїй Facebook-сторінці міністр Павло Петренко.

Довідка. Позов Міністерства юстиції до Комуністичної партії України був поданий в рамках виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки», враховуючи наказ Мін'юсту «Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки».