Порошенко: Українці кров’ю заслужили безвізовий режим
21:32, 16 грудня 2015Політика
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Українці не тільки своїми діями, але й кров’ю заслужили безвізовий режим з Європейським Союзом.
REUTERS
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.
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«Українці - відповідальна нація, яка заслужила на безвізовий режим не тільки своїми діями, але й кров’ю заради європейської інтеграції», - заявив Порошенка.
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