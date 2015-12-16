Порошенко: Українці кров’ю заслужили безвізовий режим

21:32, 16 грудня 2015
Політика
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Українці не тільки своїми діями, але й кров’ю заслужили безвізовий режим з Європейським Союзом.

REUTERS

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

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«Українці - відповідальна нація, яка заслужила на безвізовий режим не тільки своїми діями, але й кров’ю заради європейської інтеграції», - заявив Порошенка.

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