Порошенко: Українці кров’ю заслужили безвізовий режим

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко заявляє, що не бачить жодних проблем у питанні надання Україні безвізового режиму з ЄС

«Українці - відповідальна нація, яка заслужила на безвізовий режим не тільки своїми діями, але й кров’ю заради європейської інтеграції», - заявив Порошенка.