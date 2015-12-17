Журналіст УНІАН передав Путіну вітання від затриманих ГРУшників (відео)

12:59, 17 грудня 2015
Політика
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Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк переказав Путіну вітання від затриманих на Донбасі російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Цимбалюк / twitter.com/novostidnua

Це сталося під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна.

Цимбалюк звернувся до російського президента: "У контексті  неодноразових тверджень щодо того, що  на Донбасі немає військових РФ, хотів переказати вітання від Єрофеєва та Александрова".

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Путін відповів, що ніколи не заперечував, що на Донбасі є росіяни.

Коли українець поцікавився у Путіна, чи планується обмін українських політв'язнів, зокрема Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка,  політик відповів, що обмін має бути рівноцінним.  

Видео. Роман Цимбалюк, украинский журналист, задает наущдобные вопросы Путину на пресс-конференции в Москве:

Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on 17 декабря 2015 г.
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