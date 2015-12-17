Журналіст УНІАН передав Путіну вітання від затриманих ГРУшників (відео)

Це сталося під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна.

Цимбалюк звернувся до російського президента: "У контексті неодноразових тверджень щодо того, що на Донбасі немає військових РФ, хотів переказати вітання від Єрофеєва та Александрова".

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Путін відповів, що ніколи не заперечував, що на Донбасі є росіяни.

Коли українець поцікавився у Путіна, чи планується обмін українських політв'язнів, зокрема Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, політик відповів, що обмін має бути рівноцінним.