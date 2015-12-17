Журналіст УНІАН передав Путіну вітання від затриманих ГРУшників (відео)
Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк переказав Путіну вітання від затриманих на Донбасі російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.
Це сталося під час прес-конференції президента РФ Володимира Путіна.
Цимбалюк звернувся до російського президента: "У контексті неодноразових тверджень щодо того, що на Донбасі немає військових РФ, хотів переказати вітання від Єрофеєва та Александрова".
Читайте такожСавченко підготувала запитання для Путіна під час великої прес-конференції (фото)
Путін відповів, що ніколи не заперечував, що на Донбасі є росіяни.
Коли українець поцікавився у Путіна, чи планується обмін українських політв'язнів, зокрема Надії Савченко, Олега Сенцова та Олександра Кольченка, політик відповів, що обмін має бути рівноцінним.
Видео. Роман Цимбалюк, украинский журналист, задает наущдобные вопросы Путину на пресс-конференции в Москве:Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on 17 декабря 2015 г.