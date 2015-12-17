УКРОП заявляє, що БПП сформував "ширку" з "Оппоблоком" в Запорізькій міськраді

«Ми бачимо продовження сценарію, який був реалізований в облраді. Сьогодні тут сформувалась так звана «ширка», до якої вступили фракції «Опозиційного блоку» та «Солідарності», – заявив Михайло Прасол. За його словами, про факт відповідної домовленості яскраво свідчить голосування, в результаті якого представники «Опозиційного блоку» очолили три ключові комісії у Запорізькій міськраді (з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, з питань життєзабезпечення міста та з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин). У свою чергу, депутати від «Солідарності» головуватимуть у двох комісіях (з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції та з питань освіти, культури, спорту, молоді та туризму). Ще по одній комісії очолили представники «Самопомочі», «Батьківщини» та «Нової політики».

«УКРОП не очолив жодної з комісій. Це ще раз підтверджує існування названої широкої коаліції та кулуарних домовленостей», – зазначив Михайло Прасол, додавши, що УКРОП є найчисельнішою фракцією серед демократичних політсил у міській раді (9 депутатів).

Прасол також підкреслив, що УКРОП не голосуватиме за кандидата на посаду секретаря міськради від недемократичних сил.

Нагадаємо, в Запорізькій обласній раді керівні посади розподілили представники БПП, «Опозиційного блоку» та «Самопомочі».