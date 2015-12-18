У залі суду в Дніпропетровську Корбану намагалися вручити нову підозру
У залі суду у Дніпропетровську представники прокуратури намагалися вручити лідеру партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» Геннадію Корбану нову підозру.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, Корбан перебуває в Жовтневому суді Дніпропетровська. Зв'язок з Печерським районним судом Києва підтримується за допомогою відеоконференції.
У прямому ефірі Корбану в обличчя кинули документи.
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Корбан повідомив, що невідомі представилися слідчими Генеральної прокуратури.
"Шановні ЗМІ, у вас на очах відбувається злочин, який здійснює прокуратура України з явним політичним підтекстом", - заявив Корбан.
Він повідомив, що люди, які намагалися вручити йому підозру, приїхали на машині марки BMW. За його словами, були зафіксовані номери машини.
"Я не знав, що у нас слідчі Генеральної прокуратури їздять на джипах BMW. Є їх держномер, який знятий. Ці люди намагалися прорватися на засідання суду... І намагалися мені вручити якісь документи, мотивуючи тим, що у них є якісь повноваження. Я тут перебуваю для відеоконференції з Печерським судом. Це грубе порушення закону. Це політичні та вмотивовані вчинки", - заявив Корбан.
Народні депутати, присутні у залі судових засідань у Печерському суді, почали вимагати від судді Віталія Писанця звернути увагу на те, що відбувається злочин.
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