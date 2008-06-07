Кріль знає "біженців" з коаліції: вони не такі вже й погані

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ переконаний, що вихід кількох народних депутатів з «Нашої України» на початку року та вчорашні заяви депутатів Ігоря РИБАКОВА (БЮТ) та Юрія БУТА про вихід з демократичної коаліції – абсолютно різні процеси.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН сьогодні, після проведення кіровоградської регіональної партійної конференції «Єдиного Центру».

За його словами, депутати, які згодом увійшли до лав ЄЦ, вступали у демократичну коаліцію виважено і продумано.

«Нас завжди в чомусь звинувачують. Свого часу ми прийняли рішення про вихід з «Нашої України», тому що відчували, як партія втрачає точку опори. Але так легко виходити з коаліції ми не будемо», підкреслив І. КРІЛЬ.

Він зауважив, що І.РИБАКОВ і Ю.БУТ чітко пояснили свою позицію.

«Я знаю цих людей. Вони не такі вже й погані. Крім того, вони проявили політичну мужність, заявивши про невдоволення роботою їхніх лідерів», - зазначив І.КРІЛЬ.

На його переконання, ще одних дострокових парламентських виборів країна не витримає. «Швидше за все демократична коаліція не розвалиться, але це питання до Конституційного суду. Наша політична сила проти проведення дострокових виборів будь-де, чи то в Києві, чи то в Кіровограді. Спочатку потрібно довести в судовому порядку, що мер порушив закон, а вже потім приймати рішення. Не можна призначати вибори лише з чийогось конкретного бажання», - наголосив лідер «ЄЦ».