ЄС не скасує санкції проти Росії в обмін на співпрацю по Сирії – Могеріні

Євросоюз не стане переглядати санкції, введені проти Росії у зв'язку з її політикою щодо України, тільки в обмін на співпрацю з Москвою у врегулюванні сирійського конфлікту,

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому сьогодні, передає Deutsche Welle.

"Європа зацікавлена у спільній роботі з Росією по пріоритетним для нас темам, - сказала Могеріні. - Але це ніколи не стане для Москви козирем у питанні скасування санкцій за Україну".

Глава європейської дипломатії підкреслила, що протягом останнього року ЄС розвивав діалог з Росією на теми Ірану, Сирії, Лівії, міграційного кризи, глобального потепління. Вона також зазначила, що санкції проти РФ не триватимуть вічно", але вказала на їх прямий зв'язок з повною реалізацією Мінських угод, до якої "ще далеко".

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"Москва і сепаратисти в Донбасі не виконали все, що зобов'язалися виконати, так само як і українська сторона досі не виконала повною мірою всі пункти домовленостей", - заявила Могерини.

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Європейський Союз 18 грудня продовжив економічні санкції проти РФ ще на шість місяців. В підтримку цього кроку висловилися всі 28 держав ЄС. Рішення ЄС набуде чинності після 31 грудня 2016 року. Торговельні та інвестиційні обмеження з Росії знімуть, лише якщо Москва повністю виконає умови Мінських угод про врегулювання конфлікту навколо України.