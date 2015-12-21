Фінансування МЗС у проекті держбюджету на третину нижче за мінімально необхідне - нардеп

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Неймовірно порізане фінансування МЗС, яке закладено в проект бюджету (біля 67% від мінімальної потреби), і близько не дасть можливості забезпечувати проактивну зовнішню політику та боронити наші рубежі на зовнішньополітичному фронті", - написала депутат.

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Перший заступник голови профільного комітету вважає, що така ситуація призведе до низки негативних наслідків.

"Невже незрозуміло - як не забезпечимо фінансування, доведеться нарікати на відсутність послів, на обмеженість представництва, на недопрацювання обмеженими людськими ресурсами, на недостатню юридичну підтримку захисту інтересів країни, на наявність провалених завдань. Очевидно, проблем в країні багато, але без підтримки МЗС, без забезпечення фінансування цього пріоритету, нам і всередині буде набагато тяжче справитися", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.