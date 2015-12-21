Корбан: Депутати від УКРОПу не підтримують змін до Конституції щодо судової системи

Про це на своїй сторінці в Facebook заявляє лідер УКРОПу Геннадій Корбан.

Завтра на розгляд парламенту виносяться поправки до Конституції, які дозволять президенту протягом двох років контр... Опубліковано Gennady Korban21 грудня 2015 р.

"Пікантність ситуації полягає в тому, що текстуально проект судової реформи Порошенка практично на 99% ідентичний аналогічним пропозиціями Віктора Януковича 2013-го року. І цілі у обох президентів теж ідентичні. Перша – показати європейським експертам свою «демократичність» і «прогресивність». Друге – використовувати сам факт подання законопроекту як інструмент в торгах за контроль над судовою системою", - заявляє Корбан.

Читайте такожСуд оголосив перерву у справі Корбана до 23 грудня За його словами, для Порошенка судова реформа стала не самоціллю, а елементом публічних торгів з усіма: суддями, прокурорами, політичними союзниками і опонентами.

"Справа в тому, що вже практично два роки українські судді є заручниками президента. Він не призначає нових суддів, коаліція не розглядає продовження повноважень суддям, які вже давно закінчилися. В результаті недбалості влади сотні суддів та кандидатів знаходяться в підвішеному стані. Наприклад, я знаю, що у країні є кілька районних судів, де немає жодного діючого судді: один вже пішов на пенсію, у другого закінчився п'ятирічний термін, а вакансія третього не заповнюється. І поправки до Конституції прописані так, що навіть після того, як Рада їх прийме, судді ще два роки будуть знаходиться в підвішеному стані. Вони будуть проходити типу «переатестацію»", - пише Корбан.

Він зазначає, що за цей період Порошенко хоче "зламати судову систему під себе" і поставити її під особистий контроль.

"Яскравим прикладом цього є Чернігівський новозаводський районний суд", - вважає лідер УКРОПу.

За словами Корбана, після цих поправок Верховним суддею стане сам Порошенко – як мінімум на два найближчі роки, а всі інші судді будуть "слухняно домовлятися".

"У нормальній країні роль президента при призначенні суддів є виключно церемоніальною, і на це, зокрема, вказують експерти Венеціанської комісії в проміжному висновку до законопроекту. Народні депутати від партії УКРОП не будуть підтримувати ці зміни в Конституцію. Ми закликаємо всіх чесних парламентаріїв приєднатися до бойкоту", - йдеться в повідомленні.

"Оскільки якщо голосування відбудеться, одна людина-президент отримає необмежені функції як Верховного обвинувача, так і Верховного судді, що неприпустимо в парламентсько-президентській республіці. Вважаємо, що проект нового судоустрою в країні повинен бути написаний людьми, що не мають відношення ні до однієї з гілок влади - професіоналами, юристами, адвокатами, патріотами, яких в Україні більш, ніж досить", - заявив лідер УКРОПу.