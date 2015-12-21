Корбан: Депутати від УКРОПу не підтримують змін до Конституції щодо судової системи
Завтра на розгляд парламенту виносяться поправки до Конституції, які дозволять президенту протягом двох років контролювати судову владу.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявляє лідер УКРОПу Геннадій Корбан.
Завтра на розгляд парламенту виносяться поправки до Конституції, які дозволять президенту протягом двох років контр...Опубліковано Gennady Korban21 грудня 2015 р.
"Пікантність ситуації полягає в тому, що текстуально проект судової реформи Порошенка практично на 99% ідентичний аналогічним пропозиціями Віктора Януковича 2013-го року. І цілі у обох президентів теж ідентичні. Перша – показати європейським експертам свою «демократичність» і «прогресивність». Друге – використовувати сам факт подання законопроекту як інструмент в торгах за контроль над судовою системою", - заявляє Корбан.
Читайте такожСуд оголосив перерву у справі Корбана до 23 грудня За його словами, для Порошенка судова реформа стала не самоціллю, а елементом публічних торгів з усіма: суддями, прокурорами, політичними союзниками і опонентами.
"Справа в тому, що вже практично два роки українські судді є заручниками президента. Він не призначає нових суддів, коаліція не розглядає продовження повноважень суддям, які вже давно закінчилися. В результаті недбалості влади сотні суддів та кандидатів знаходяться в підвішеному стані. Наприклад, я знаю, що у країні є кілька районних судів, де немає жодного діючого судді: один вже пішов на пенсію, у другого закінчився п'ятирічний термін, а вакансія третього не заповнюється. І поправки до Конституції прописані так, що навіть після того, як Рада їх прийме, судді ще два роки будуть знаходиться в підвішеному стані. Вони будуть проходити типу «переатестацію»", - пише Корбан.
Він зазначає, що за цей період Порошенко хоче "зламати судову систему під себе" і поставити її під особистий контроль.
"Яскравим прикладом цього є Чернігівський новозаводський районний суд", - вважає лідер УКРОПу.
За словами Корбана, після цих поправок Верховним суддею стане сам Порошенко – як мінімум на два найближчі роки, а всі інші судді будуть "слухняно домовлятися".
"У нормальній країні роль президента при призначенні суддів є виключно церемоніальною, і на це, зокрема, вказують експерти Венеціанської комісії в проміжному висновку до законопроекту. Народні депутати від партії УКРОП не будуть підтримувати ці зміни в Конституцію. Ми закликаємо всіх чесних парламентаріїв приєднатися до бойкоту", - йдеться в повідомленні.
"Оскільки якщо голосування відбудеться, одна людина-президент отримає необмежені функції як Верховного обвинувача, так і Верховного судді, що неприпустимо в парламентсько-президентській республіці. Вважаємо, що проект нового судоустрою в країні повинен бути написаний людьми, що не мають відношення ні до однієї з гілок влади - професіоналами, юристами, адвокатами, патріотами, яких в Україні більш, ніж досить", - заявив лідер УКРОПу.