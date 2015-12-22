Аваков не виключає, що відео зустрічі Саакашвілі з російським олігархом може бути підробкою
Скандальне відео зустрічі голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакшвілі і російського підприємця, власника концерну "Уралхім" Дмитра Мазепина може бути підробкою.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Шустер.Live", передає DT.ua.
Міністр підкреслив, що запис не є оперативною зйомкою МВС, тому за її справжність він ручатись не готовий.
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"Я прочитав точку зору, що це фейк. Не знаю, може і фейк. Кому треба, нехай розбереться з цим питанням", − сказав Аваков. Він також уточнив, що мав намір передати цей запис, а також документи, пов'язані з Одеським припортовим заводом, Саакашвілі на засіданні Національної ради реформ, однак скандал з одеським губернатором порушив усі плани.
"Я хотів сказати, що є така інформація. Ось візьміть це", − заявив Аваков.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в мережі з'явився відеозапис зустрічі в Одесі голови місцевої обласної адміністрації Михаїла Саакашвілі з російським бізнесменом Дмитром Мазепиним, згадка про яку на засіданні Ради реформ призвела до публічного конфлікту Саакашвілі з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.