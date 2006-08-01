Закінчились політичні консультації Ющенка та Януковича

Завершились політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Закінчились політичні консультації Президента України з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. На останньому етапі до Президента та лідера фракції Партії регіонів приєднались члени робочої групи від Секретаріату Президента, від фракції “Наша Україна”, від фракції “Регіони України” для того, щоб наблизити позиції по узгодженню Універсалу національної єдності”. – сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона зазначила, що робоча група продовжує роботу над документом, і інформація по закінченню цієї роботи буде оприлюднена на офіційному сайті голови держави.

Відповідаючи на запитання, які питання обговорювалися під час політичних консультацій, прес-секретар президента зазначила, що йдеться про зближення позицій.

“На цей момент можна говорити про певне порозуміння. Зокрема, в принциповій для Президента темі єдності країни і відмови від федералізму”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Відповідаючи на питання чи узгоджена позиція щодо вступу до НАТО вона підкреслила, що йдеться, передусім, про засади безпекової політики України, і Президент вважає, що в Універсалі має бути засвідчена повага до тих законів, які вже проголосовані українським парламентом, зокрема, щодо наближення України до євроатлантичних структур.

І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що в робочих групах беруть участь: від Секретаріату Президента – перший заступник голови Секретаріату Іван ВАСЮНИК та юристи, від блоку “Наша Україна” - Роман ЗВАРИЧ, Анатолій КІНАХ та Петро ПОРОШЕНКО, від Партії регіонів – Раїса БОГАТИРЬОВА, та Микола АЗАРОВ. Крім того, за словами прес-секретаря В.ЯНУКОВИЧА Родіона МИРОШНИКА, від Партії регіонів у роботі робочої групи також бере участь Андрій КЛЮЄВ.

Разом з тим, І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що не може назвати точний склад робочої групи, оскільки не є її членом.

“Мені важко дати повний склад, оскільки зустріч триває за зачиненими дверима. Я знаходилась там кілька хвилин, щоб отримати для вас інформацію”. – зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, зустріч В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА тривала з 14 години дня.

Сьогодні Президент також провів консультації з керівництвом блоку «Наша Україна» та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО щодо можливості розпуску Верховної Ради.