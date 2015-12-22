Наливайченко вважає політично вмотивованим слідство у справі Корбана

Про це він заявив журналістам 22 грудня перед допитом у Генеральній прокуратурі України у справі політика.

«Мені надзвичайно прикро це казати, але у цій справі я продовжую спостерігати політичну метушню й політичну вмотивованість слідства», – заявив Валентин Наливайченко.

Екс-голова СБУ зазначив, що найбільше у цій справі його турбує те, що попри запевнення керівництва головного управління по боротьбі з корупцією СБУ у відсутності підстав для кримінальних проваджень щодо Геннадія Корбана, ці ж самі особи зараз подають протилежні документи.

«Я дуже стурбований тим, чому вони змінили свою позицію: вони зробили це під чиїмось тиском чи самостійно?» – зауважив Валентин Наливайченко, зазначивши при цьому, що він наразі намагається допомогти слідству і зробити його об'єктивним.

Крім того, Валентин Наливайченко зазначив, що його дивує така концентрація уваги правоохоронців до справи лідера УКРОПу. Це, на думку колишнього очільника СБУ, шкодить об'єктивному розслідуванню справи про вбивство капітана Служби безпеки у Волновасі під час зупинення контрабандного вантажу, яке є справою честі для співробітників спецслужби. Натомість жодного засідання суду щодо затриманого у цій справі й досі не відбулося.

При цьому Валентин Наливайченко також підкреслив, що вважає за необхідне захистити права Геннадія Корбана, які порушуються чинними посадовцями.