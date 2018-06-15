Дострокові вибори неминучі?

У п’ятницю, 5 червня, народні депутати Юрій Бут і Ігор Рибаков написали заяви про вихід з демократичної коаліції. Політикум на це зреагував неоднозначно: одні оголосили це смертю для коаліції, інші сказали, що вихід окремих депутатів не є правовим приводом для розпаду більшості. Які правові сценарії можливі в подальшому? Якщо коаліції немає, то яка має бути доля уряду, а якщо вона є, то як забезпечуватиметься її голосування? Ці запитання УНІАН поставив експертам.

Олександр Барабаш, юрист:

ВСЕ ЗНАХОДИТЬСЯ У РУКАХ ПРЕЗИДЕНТА

У відповідності до Конституції коаліція повинна нараховувати більше половини складу Верховної Ради.

Визнаного всіма законодавчого акту, який би врегульовував порядок створення коаліції і припинення її діяльності, не існує. Тому що регламент і внутрішні документи Конституційний Суд не вважає законом. Тому тут є вакуум, який на сьогоднішній день нічим не заповнений. Тобто Конституція говорить про те, що коаліція має існувати тільки тоді, коли є 226 голосів, але порядок про її припинення має бути врегульований законом, якого немає.

Ситуація на сьогоднішній день вийшла патова, тому що ці двоє (Бут та Рибаков) не повернуться, і ресурсів для того, аби зберегти коаліцію в належному стані, не вбачається.

Зараз можна сказати, що все знаходиться у руках Президента. Він зробить те, що вважатиме за потрібне, але після того, як якимось чином припинення діяльності коаліції буде легалізовано. Наприклад, головою ВР.

Затягувати з цим до безкінечності не можна, тому Арсеній Яценюк буде просто змушений за чинним регламентом оголосити, що коаліція припинила свою діяльність.

Щодо голосування… Як на мене, дуже абсурдною є норма Конституції, бо голосування може відбуватися тоді, коли і є 226, і коли їх немає. Ми бачили багато голосувань, коли не всі коаліціянти голосували. Тобто голосування може відбуватися не залежно від того, чи є коаліція.

Фактично Верховна Рада цілком може діяти. Розпад коаліції не є навіть підставою для розпуску уряду. Але коли буде офіційно оголошено про припинення коаліції, то годинник почне відлік для створення нової. І через місяць у Президента наступить право, не обов’язок, а право для призначення нових виборів.

І навіть формалізоване припинення коаліції нічого не означає, крім створення нової. Коли вже буде нова коаліція, вона зможе відкликати нинішній уряд, і призначити свій. А так розвал коаліції для уряду поки нічого не означає.

Ігор Коліушко, юрист:

КОАЛІЦІЯ ЩЕ НЕ ПРИПИНИЛА СВОГО ІСНУВАННЯ

Це дуже спірне питання… Вважаю, що тут потрібно було б роз’яснення Конституційного Суду, тому що в положенні Конституції є певна невідповідність.

З одного боку, Конституція визначає, що коаліція формується з депутатських фракцій. З іншого боку, до коаліції можна підходити як до сукупності народних депутатів, а не фракцій. Але торік саме спроба тлумачити коаліцію як сукупність народних депутатів була джерелом політичного конфлікту, і всіма засуджувалася. Врешті призвела до дострокових виборів.

Тому тільки офіційне тлумачення КС зможе розставити всі крапки над «і».

Якщо виходити з системного тлумачення норм Конституції, то я вважаю, що коаліція є об’єднанням фракцій, і вихід депутата може бути з фракції, а не з коаліції. Тобто якщо депутат написав заяву про вихід з фракції, фракція позбавляє його депутатських повноважень, і замість нього повноважень набуває наступний за виборчим списком.

Голосування у ВР формально не прив’язане до коаліції, голосують народні депутати, кожен за себе.

Правових підстав для припинення роботи уряду немає.

Коаліція ще не припинила свого існування. Бо про це повинен оголосити голова ВР, а цього ще не було.

Володимир Фесенко, політолог:

ЯК НА МЕНЕ, ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ НЕМИНУЧІ

У чому тут проблема… З одного боку, згідно статті 66 регламенту ВР, якщо чисельність коаліції зменшується до рівня, визначено КУ, тоді коаліція припиняє своє існування. Але це відбувається лише після того, як голова ВР офіційно оголошує про розпад коаліції. Яценюк такого оголошення не зробив, і схоже на те, що не зробить найближчим часом.

У самій коаліції заперечують факт розвалу коаліції, і наполягають на тому, що це має бути рішення фракції.

Поки не буде офіційного оголошення про припинення роботи коаліції, формально вона існуватиме.

Гадаю, що вже на наступному пленарному тижні Партія регіонів вимагатиме від Яценюка оголосити про те, що коаліції вже не існує. Якщо цього не відбудеться, буде звернення до КС.

Я не вважаю вихід цих депутатів випадковим, мені якось не віриться, що два депутати водночас вирішили вийти з коаліції. Хоча вони часто були не солідарні з коаліцією. БЮТ давно визнавав, що Рибаков – слабке місце коаліції.

Щодо голосування… Формальний склад коаліції і голосування у ВР – це речі не пов’язані між собою. Члени коаліції і раніше голосували не одностайно. А зараз ймовірність, що коаліція працюватиме результативно, є ще меншою. Якщо вона і прийматиме якісь рішення, то завдяки підтримці з боку блоку Литвина.

Я не виключаю, що найближчим часом з коаліції може вийти ще хтось. Якщо це станеться, тоді почнуться справжні дискусії, що робити далі.

Гадаю, що будуть якісь спроби створити нову коаліцію, але це навряд чи вдасться.

Навіть якщо уряд і відправлять у відставку, це можна зробити й силами опозиції, але сформувати новий уряд зможе лише нова парламентська коаліція. А нова парламентська коаліція можлива лише після дострокових парламентських виборів. Тому, як на мене, ці вибори неминучі. Питання тільки, коли.

Опитувала Ксеня Лесів