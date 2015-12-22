Подальшу долю Мінських угод повинні визначити лідери "нормандської четвірки" - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Що буде далі з Мінськими групами? Відповідь на це питання (а робота наших груп є похідною від рішень "нормандської четвірки") найближчими днями мають сформулювати самі лідери. Очевидно, що Мінські угоди не виконані і країна-агресор, яка так і не вивела своїх військових з української території і продовжує порушувати Мінські угоди, має нести повну відповідальність. Символічно, що саме сьогодні оприлюднено рішення про продовження на півроку санкцій проти РФ", - повідомила Геращенко.

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Вона зазначила, що сьогодні у Мінську окрім безпеки і заручників, мова йшла про вивід незаконних збройних формувань, про відновлення контролю на українсько-російському кордоні, про допуск моніторингової місії ОБСЄ на всю окуповану територію, в тому числі в місця утримання заручників і до кордону.

"Що є ключовим підсумком цієї непростої нашої роботи протягом цих місяців? Переконана: в першу чергу певна деескалація конфлікту і певна стабілізація ситуації (хоча порушення є щодня, чого варті хоча б сьогоднішні повідомлення про захоплення Комінтернового). Відносний режим дотримання вогню - це збереження сотень життів", - заявила Геращенко.

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Вона заявила за останні місяці вдалося звільнити майже 50 українців з полону.

"Ну, а ключовим досягненням сьогоднішнього дня є взяте на себе усіма сторонами зобов'язання на період свят дотримуватися режиму тиші, уникнути провокацій, ротацій, навчань і інших дій, що можуть сприяти дестабілізації ситуації», - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України за участю представників України - Леоніда Кучми, Росії - Азамата Кульмухаметова й ОБСЄ - Мартіна Сайдіка - готова працювати в 2016 році для повної реалізації Мінських угод.