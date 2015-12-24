Клімкін: довіра у відносинах з РФ не виникне в найближчому майбутньому

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український Тиждень" №51-52 (25 грудня 2015 року - 14 січня 2016 року).

"Я не бачу в перспективі можливості встановлення відносин з Росією на основі довіри. Після того, що відбулось, і в умовах продовження її агресії, вважаю, можна, звісно, користуватися принципами міжнародного права", - заявив Клімкін.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства нагадав, що РФ порушує все, що можна, починаючи з тимчасової окупації Криму й закінчуючи Будапештським меморандумом, і будь-якими іншими угодами.

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"Тобто довіряти їй як країні, що дотримується норм міжнародного права, нині неможливо. Довіра політична чи якась інша - її сьогодні немає, і вона не виникне в осяжному майбутньому", - заявив міністр.

У зв'язку з цим він сказав, що відносини з РФ бачить як певний критичний діалог.

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