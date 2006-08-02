Партія регіонів - мавпа, «Наша Україна» - ведмідь, СПУ - козел, КПУ - віслюк

Громадянська партія «Пора» біля Секретаріату Президента з боку вулиці Лютеранської показала політичну виставу на байку Крилова «Квартет».

Як зазначив член політради ГП «Пора» Андрій ЮСОВ, вистава демонструвалась безпосередньо для Президента України Віктора ЮЩЕНКА з метою підкреслити, що як «не перетасовуй політичні сили у парламенті, користі від цього не буде». А.ЮСОВ зазначив, що сьогодні той день, коли В.ЮЩЕНКО має показати суспільству, хто в українському суспільстві соловей. Він висловив сподівання, що це буде Президент. «Віктор Андрійович (В.ЮЩЕНКО – УНІАН), скажіть старим політикам, що вони як не сідатимуть, в музиканти не годяться», - зауважив А.ЮСОВ.

Він підкреслив, що ГП «Пора» виступає за розпуск парламенту та проведення чесних демократичних перевиборів.

В цілому в акції бере участь близько 30 активістів «Пори», які тримають над своїми головами партійні прапори. Учасники акції не можуть потрапити на вулицю Банкову, де розташований Секретаріат Президент через щільний кордон міліції.

У виставі “Квартет” Партія регіонів була представлена мавпочкою, «Наша Україна» – ведмедиком, СПУ – козлом, КПУ – ослом.