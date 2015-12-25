Мін’юст відкрив доступ до реєстру актів цивільного стану для детективів НАБУ

Про це повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Сьогодні фахівці Міністерства юстиції проведуть тригодинний навчальний курс із користування реєстром актів цивільного стану для детективів Національного антикорупційного бюро. Детективи отримають навички роботи з базами даних, які використовуватимуться у розслідуванні корупційних злочинів», - зазначив Павло Петренко.

За його словами, даний реєстр є найповнішим серед усіх реєстрів, якими опікується Мін’юст. Він містить оцифровану інформацію про громадян України, їхні родинні зв’язки, зміну прізвища, укладання шлюбу чи розлучення з 1936 року.

«Закликаю детективів відповідально і виключно в робочих цілях використовувати інформацію з реєстру, адже вона має персональний характер», - наголосив Міністр юстиції.

Він також зауважив, що Міністерство юстиції гарантує позитивну співпрацю у напрямку підключення бюро до всіх без виключення реєстрів і баз даних, які оперуються міністерством.

«Ви вже маєте доступ до реєстру бізнесу та нерухомості. Від сьогодні ви так само підключені до реєстру актів цивільного стану. Одразу після нового року ми підключимо детективів до спадкового реєстру та реєстру доручень. Тож, фактично, ви матимете доступ до всіх основних баз даних, які нині є в країні і оперуються Міністерством юстиції», - додав Павло Петренко.

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник у свою чергу зауважив, що детективи НАБУ будуть єдиними представниками правоохоронних органів, які матимуть доступ до даних з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

«Це дуже важливий реєстр, адже він дасть можливість виявляти пов’язаних осіб. Наші чиновники, на жаль, на себе рідко що реєструють. Вони реєструють на підставних осіб, на родичів. І цей реєстр сприятиме виявленню таких пов’язаних осіб», - сказав очільник НАБУ.

Він також подякував Міністру юстиції за конструктивний підхід у роботі з підключення детективів до реєстрів.

«Наші органи, окрім Міністерства юстиції, дуже важко діляться своїми реєстрами, хоча це прямо прописано в законі про Національне антикорупційне бюро», - зауважив Артем Ситник.